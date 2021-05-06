（貿協、國際貿易局、AIT代表6日推供應鏈重組的領航地圖專書。圖／李麗滿）

全球供應鏈重組浪潮下，為協助業者掌握先機，鏈結國際夥伴打造供應鏈，外貿協會6日宣布在經濟部與國貿局支持與美國在台協會AIT協力合作下，出版「供應鏈重組的領航地圖」專書；貿協董事長黃志芳指出，本書透過詢訪800家企業提出七個關鍵密碼、八個區域製造中心與九個產業夥伴合作領域以供企業、政府與合作夥伴參考，貿協將協助企業在全球區域化、多元化布局，同時在美台方面著重人才與研發合作。

黃志芳表示，過去兩年來因疫情全球局勢發生巨大變化，貿協與AIT在去年聯合聲明時預見供應鏈重組所帶來的機遇與挑戰，有必要在供應鏈重組議題上緊密合作，發揮引領作用；尤其是台灣長期在關鍵零組件、資通訊、物流體系上扮演全球供應鏈關鍵角色，從去年起台美一系列論壇與企業商機日對話，美台聯合聲明亦促成供應鏈重組報告出爐，而透過與全球800家台商訪談，亦看到廠商在面對車用晶片短缺與缺貨櫃等議題如何透過供應鏈重組對應與解決，皆成當下要務。

對於台美下一階段合作方向，黃志芳強調，台灣一直是關鍵零組件生產者，而美國則是引領科技創新者，從數位轉型到綠色轉型，美台關係發展已到最緊密合作階段，未來可藉由供應鏈重組，推進相互投資、互設研發基地到人才培訓等，未來跟AIT合作會繼續擴大，包括5月AIT跟日本、歐盟共同舉辦的供應鏈合作夥伴會議，貿協將積極參與，此外今年跟AIT原本的合作，還包括美台商機日、美台企業聯盟等一系列活動均積極推動，最重要是針對未來全球供應鏈重組，將協助台商就報告中所提到的八個區域中心布局。

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