知名媒體人黃暐瀚的70歲母親，在5日凌晨遭台中市一名30歲酒駕方男撞死。而最新消息指出，他在事發前一天（4）日，就曾因酒駕被依公共危險罪送辦，沒想到交保還不到一天又再度闖禍，引發社會譁然，事後警方依公共危險及過失致死罪偵辦。酒駕該如何判罰一直備受討論，《中時新聞網》實際走訪街頭，聽聽民眾的想法。

酒駕致死應比照殺人罪? 街訪民眾怒:明知故犯就是殺人

台灣現行法規將酒駕致死認定為過失，處3年以上10年以下有期徒刑。不過有不少聲浪呼籲政府，要由過失改為故意，以殺人重罪追究。街訪民調中有七成的民眾認為該判殺人罪，喝酒卻仍堅持開車就是明知故犯，且原先的判罰太輕，將刑度拉高至無期徒刑或死刑才能達到嚇阻作用，也還給受害者一個公道。

民眾表示喝酒卻仍堅持開車就是明知故犯。(攝影/張以宗)

另外三成的民眾則表示，喝酒開車雖然不對，但酒醉者已沒有行為判斷能力，非故意殺人，還是得維持過失的判定。不過民眾也同樣反應，台灣的判罰太輕，酒駕初犯只有罰3萬~12萬，吊扣駕照1~2年，應該直接吊銷駕照，因為酒駕者常有再犯的情況。

民眾認為酒醉者已沒有行為判斷能力，非故意殺人。(攝影/張以宗)

民眾也提到，可以多參考國外的刑罰，「日本連提供車輛、酒類的人和同車者都受罰，作為防止酒駕發生的第一防線」、「加拿大酒駕致死會直接判無期徒刑，這才夠重」、「新加坡的鞭刑很有用，只有切身的痛人才會記取教訓。」

(攝影剪輯/張以宗)

(中時新聞網)