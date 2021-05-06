隨著畢業季即將登場，根據1111人力銀行調查結果，顯示今年應屆畢業的新鮮人求職態度相對積極，目前有21.9%已找到工作。畢業生進入求職階段除了仰賴在校培養的專業技能，近年各大學也積極布局，與業界聯手推廣產學合作，縮短學用落差。

以培養醫事人才見長的中華醫事科技大學，臨床實習為不可或缺的環節，校方特別在校內學生實習前，舉行「加冠典禮」，象徵效法南丁格爾的精神，忠貞職守以護理專業協助醫師診治，謀求病者之福利。加冠典禮是護理系一年一度的盛事，學生接受加冠後開始安排到醫院臨床實習，實際參與病人的護理照顧實務。

目前就讀進修部護理系大二的蔡旻樺，是學士後重返校園讀護理系，今年40歲的他，輔仁大學公共衛生系畢業後在嘉義的醫院任職醫療品管相關工作，因為對臨床護理有興趣，2年前報考錄取進修部護理系。

每天從嘉義來台南上課，路途雖然辛苦，但為了一圓護理師的夢想，他珍惜每一次的上課學習，並期許能在50歲前以護理師的資格從事幾年護理臨床照護工作，這次特地請假來參加加冠典禮，莊嚴感人的氣氛，讓他對自己的選擇帶來很大的激勵。

中華醫大校長曾信超表示，護理科系是該校創校的基石，53年來為醫療界培育無數的護理人才，畢業校友深受業界稱讚，特別是近年新冠肺炎疫情嚴竣，看到仍有這麼多年輕學子堅持走護理師這條路，為社會大眾的健康守護，令人感動。曾校長期盼大家前往實習時，要把在校所學的紮實知能充分發揮，給病患貼心、細心的照顧。

元培環衛系學生楊侑霖(左)考取職業安全管理技術士乙級證照最感謝林育旨老師(右)的鼓勵。（圖/元培醫大提供）

同樣以培育醫事人才見長的元培醫大，在畢業季前夕，由環境工程衛生系四年級楊侑霖同學，考取全國報考及格率僅6.62%的職業安全衛生管理技術士乙級證照，其就學實習期間展現專業學養與熱忱負責的工作態度，更獲實習廠商預先聘用肯定。

楊侑霖同學也是元培醫大環衛系五年一貫學、碩士課程的優秀學生，未來1年除了投入職場，也持續在系攻讀碩士班；他優異的表現讓其實習單位、全安安全工程公司總經理魏吳晉，日前特別利用該系舉辦研討會及企業說明會的機會，頒發實習獎學金給楊侑霖，也恭喜他考取證照。

元培醫大環衛系林育旨老師指出，目前環境工程與職業安全衛生就業市場求才若渴，科技大廠拋出高薪禮聘作業安全與衛生維護人員，系上教學內容也涵蓋環境工程與職業安全衛生兩大領域，進入環衛系後只要按部就班學習、配合系上規劃於就學時取得相關國家專業證照，如環工技師、工安技師、職業安全衛生師以及公共衛生師等專業技術服務人才，畢業後即可立刻就業、且保障起薪都在3萬5千元以上。

(中時新聞網)