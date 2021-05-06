3名竊賊日前闖入竹南鎮1戶民宅行竊，過程都被監視拍得一清二楚。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

3名竊賊日前闖入竹南鎮1戶民宅行竊，過程都被監視拍得一清二楚。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局逮獲3名竊嫌，起出油壓剪等作案工具。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局逮獲3名竊嫌，其中一嫌因膀胱受損，隨時都要準備尿罐。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局逮獲3名竊嫌，詢後依法送辦。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

位在台中市龍井區的3名老慣竊，日前共乘1部懸掛失竊車牌的白色轎車，飛象過河遠赴苗栗竹南犯案，闖入1戶民宅行竊現金財物得手，轄區竹南警分局獲報展開追查，鎖定3嫌後，4日派員專程南下龍井拘提3嫌到案，詢後依法移送苗栗地檢署偵辦。

5月2日竹南鎮轄內1間民宅遭竊，轄區竹南分局警方獲報展開偵辦，經調閱周邊監視器，發現嫌犯3人共乘一部白色轎車前來做案，警方經查轎車懸掛失竊車牌，這塊車牌是案發前在頭份地區所竊取，警方隨組成專案細心查辦。

警方指出，3名嫌犯為躲避查緝，先至租賃車行租用車輛，再偷竊車牌犯案，專案小組掌握竊嫌落腳處後，4日持拘票赴台中市龍井區拘提3名犯嫌到案，查扣作案使用的破壞剪等工具，以及犯罪所得及安非他它命等贓證物。

警方發現，3嫌中，其中1人是竊盜通緝犯，另1名犯嫌更因長期施用毒品，造成膀胱已萎縮嚴重頻尿，隨身需帶著尿罐，隨時盛裝尿液，連行竊當天，嫌犯將尿罐放在車上備用，隔1段時間就須清理尿罐，過程都被監視器拍得一清二楚。

(中時 )