主計總處今公布4月消費者物價指數(CPI)年增率為2.09％，創38個月來新高；官員解釋，主要是去年疫情爆發，導致油料費、旅遊服務「基期甚低」的影響，加上農產品受天候影響所致；4月躉售物價指數年增9.62％，為97年8月以來新高。

歐美各國把通膨目標訂在2％，主計總處官員表示，通膨除了看數字外，還必須符合全面性、持續性、顯著性等3大因素，預測5月仍受基數低的影響，CPI突破2％的機率仍高，待6月以後，油料費、機票價格等，低基期的因素慢慢消除，物價壓力會逐漸舒緩，強調物價上漲是短期因速，「目前沒有通膨疑慮」。

官員舉例，108年4月國際油價每桶高達70美元，去年因疫情爆發，油價只剩下17美元，現在又來到每桶63美元的水準，這說明了油料費、機票等漲幅顯著的原因。

而行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，4月平均年增1.49％，以牙膏及牙粉漲8.33％最多，雞蛋漲6.47％次之，衣服清潔劑也漲3.91％，米價漲幅為2.32％。

以每月消費支出8萬元的家庭為例，4月較上年同月支出最多的項目為油料費，支出增加692元，運輸費亦增加314元。

(中時 )