台南市東山區將六重溪的溪水引流至東山的引水隧道，居住約2萬隻蝙蝠。（周政翰提供／張毓翎台南傳真）

台南市東山區將六重溪的溪水引流至東山的引水隧道，居住約2萬隻蝙蝠。（周政翰提供／張毓翎台南傳真）

台南市東山區在地青農組成的「番社蔬果聯盟」，在他們基地，有一條看似不起眼的引水隧道，裡面竟住了約2萬隻蝙蝠。「這是南台灣蝙蝠數量最多的洞穴棲地！」番社蔬果聯盟林俊儀說，因觀察點位於私人土地上，成了較少為人所知的蝙蝠祕境，為了讓大家能對蝙蝠有更多認識，15日特舉辦賞蝠活動，邀請民眾一睹萬蝠齊飛的奇景。

林俊儀表示，嘉南大圳以西的農地，是引烏山頭水庫水源；以東包括東山區，則引白河水庫灌溉，不過，由於白河水庫的水源較不足，所以早期興建了這條長1.5公里的引水隧道，將六重溪的溪水引流至東山，與來自白河水庫的水會合後，以灌溉東山地區的農作。

至於為何隧道竟藏了數萬隻蝙蝠？林俊儀說，當地居民推測，白河關子嶺有許多石灰岩地形，早期的人在開採、用炸藥時，干擾到棲息在石灰岩洞穴裡的蝙蝠，牠們才會遷移到這條引水隧道，身為當地人的他，小時候會進入這個隧道抓魚，當時就發現裡面很多蝙蝠，近年因緣際會下，認識到台灣蝙蝠學會理事周政翰。

林俊儀提到，周那時來看也覺得驚奇，後來，特有生物研究保育中心每季也會過來調查，目前最新紀錄總計2萬隻，種類包括臺灣小蹄鼻蝠、臺灣葉鼻蝠、東亞摺翅蝠及臺灣毛腿鼠耳蝠，故藉由這次導覽活動，讓大家站在引水隧道出水口上方，觀看蝙蝠在太陽快要下山時，從隧道飛出來覓食的奇景。

林俊儀說，番社蔬果聯盟每月第3個周六，固定舉辦生態導覽，這個月主題為賞蝠，特別邀請台灣蝙蝠學會理事周政翰來分享蝙蝠的生態，活動時間為15日13點30分至19點30分，活動詳情可上「番社蔬果聯盟」臉書粉專查詢。

(中時 )