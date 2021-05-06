全球知名成人網站Pornhub去年遭指控含兒童色情、性侵等犯罪影片，官方發表聲明將加強人工審核，同時刪除站內百萬部影片，根據《商業內幕》消息指出，如今Pornhub內部針對出售正在進行商討，買家很有可能為加拿大大麻公司Canopy Growth聯合創辦人、前加拿大自由黨財務長里菲奇（Chuck Rifici）。

紐約時報於去年12月專文指控成人網站Pornhub充斥未成年兒童性侵、偷拍、涉及種族主義等影片，並以此作盈利行為，隨著紐約時報披露，Pornhub官方刪除數百萬部相關影片，發出聲明表示將加強人工審核，並限制僅官方所認證的帳號才可上傳影片。

如今傳出消息，Pornhub正在研議出售事宜，買家里菲奇於近幾週和Pornhub的持有公司MindGeek討論含Pornhub在內的資產併購事項，但目前相關併購細節尚未透明；據里菲奇向《商業內幕》透露，在有進一步發展前，不會做出任何置評，但也坦言在投資公司上一直有持續在做關注。

另一方面，MindGeek拒絕對此事做出回應。

此外，儘管Pornhub已經下架數百萬部涉及兒童性侵、偷拍等影片，仍需面臨來自多方的審查，加拿大保守黨國會議員Arnold Viersen表示，即便達成交易，Pornhub仍難逃加拿大所面臨的審查。

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(中時新聞網)