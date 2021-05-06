人生在世如果想要成功，除了靠自己的努力之外，貴人的幫助也很重要。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，眼珠黑、鼻樑直、嘴角翹、兩眉濃密的人，是所謂的「貴人面相」，能為他人增旺事業運、財運，快來看看你身邊有沒有這樣的人生好隊友。

▍1.眼珠黑、眼白少

眼睛大而明亮，有晶瑩剔透的感覺，而且黑眼珠大而眼白較少，黑多於白，這樣的人心地純潔善良，沒有多大心機，一般都是愛護朋友、重情重義的人，是求財路上首選的合作夥伴，只要你對他好，他便永遠站在你身邊給予支持。

▍2.鼻樑直、鼻頭圓

從面相觀點來看，鼻樑直表示性格正直，鼻樑高度適中，再加一個圓而豐厚的鼻頭，這就是貴人的面相。在彼此合作的時候，遇到各種考驗都不會轉移他的忠誠。

相反，如果是一個鼻子過高的人，性格比較自我，合作必然常有爭執，不能和氣生財。如果再加上鼻歪，更容易因財失義、反目成仇，因為鼻子歪的人，心術不正，易因為嫉妒而產生仇恨。

▍3.嘴角翹、唇形正

嘴為福祿之門，可以看出一個人的金錢運，嘴型生得好的人衣食無缺，有不錯的財運。嘴型還可以看出此人對於他人的交情深淺和對朋友的態度，若嘴角上翹，對朋友必定十分重視，不會輕視對方，言行方面，必定言詞有度，不亂講人壞話。若嘴唇厚而形狀偏方、色澤紅潤，代表他是個以誠信待人的謙謙君子，有此人為你指點事業，必定會步步高升。

▍4.兩眉濃密不亂

濃眉者的情感也很濃厚，相反來看，眉毛稀疏的人比較薄情。眉毛主要是看人的感情交流和人際關係，看眉毛的濃密，便知其對待感情是否重視，另外還需看眉毛是否柔順，是否壓眼。眉毛濃密的人一般氣運都很旺，屬於那種很有福氣的類型，可以帶旺你的運勢，無形中讓你沾到光。

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(中時新聞網)