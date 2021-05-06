（銀行局副局長林志吉表示，資本市場佳，讓國銀3月投資獲利比去年好。圖／魏喬怡）

投資比放款獲利更快。金管會6日公布，本國銀行3月全行稅前獲利320.4億元，創14個月來新高，亦比去年3月多賺138.5億元，增幅76.1％，銀行局分析，主要是投資及其他淨收益比去年3月時增加142.5億元，利息淨收益則只比去年3月增14億元。

國銀2021年首季稅前獲利897.6億元，比去年第一季成長10.9％，主要還是國內總行稅前賺599.3億元，成長25.7％，是國銀成長主要引擎，國際金融業務分行（OBU）、海外分行及大陸分行首季獲利則較去年同期衰退。

銀行局表示，首季國銀稅前獲利比去年首季增加88.1億元，主要是利息淨收益增加29.6億元，手續費則增加27.5億元，投資及其他淨收益增加41.5億元。

國內企業資金需求持續暢旺，國銀3月底放款餘額首度突破32兆元，達32兆673億元，單月增加2,501億元，創一年來單月增加放款金額的新高，銀行局副局長林志吉表示，主要是對民營企業放款增加941億元，但若以資金用途來看，則是周轉金放款增加1,216億元。

國銀3月獲利，以國內總分行稅前賺223.9億元，同比成長114％為最多，OBU3月單月稅前賺83.2億元，亦恢復成長73％以上，海外分行3月單月稅前獲利14.2億元，則是衰退37.7％，主要是香港分行增提較大金額的呆帳準備金，造成3月單月海外分行共比2月多提了20億元呆帳準備金。

大陸分行3月出現稅前虧損新台幣0.9億元，是32個月來再次出現虧損，銀行局表示，主要是3月人民幣兌美元貶值，造成大陸分行資產再兌回新台幣時，出現匯損。

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