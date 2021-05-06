中菲行國際物流（5609）110年4月份自結集團營業額為26.19億元，較去年同期增加22.3％僅次於去年5月。累計1月至4月營業額為95.13億元，較去年同期成長51.4％。

4月空運營收15.45億元，營收占比59％，年增8％；海運營收9.67億元，占比36.9％，年增60.6％；合同物流1.07億元，占比4.1％，年減1.2％。

中菲行海運營收成長幅度高，前4月海運營收40.07億元，占比由過去3成攀高到42.1％，營收金額年增84.5％；空運前4月營收達到50.8億元，占比53.4％，年增35.8％。

去年航空貨運市場因為3月客機航班紛紛因為疫情停飛，少了客機機腹載貨，運價開始上漲，5月市場運價達到最高峰，今年5月市場運價沒達到去年水平，但是相去不遠，由於第一季一收獲利遠優於去年首季，法人估計全年業績表現有機會優於年。

(工商 )