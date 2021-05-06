台中市政府勞工局為維護勞工權益，持續檢查轄內企業勞動狀況。（台中市政府提供）

勞工權益不容剝削與忽視。台中市政府勞工局經查去年至今年4月底止，最常違規樣態為未依法給予加班費，違規比例占整體19.62％。市府勞工局長張大春6日強調，勞工超過工時應獲得加班費；尤其涉及工資、工時等規定，事業單位務必須依規核算，方免受罰。

張大春指出，統計去年度至今年度4月底止勞動檢查結果，事業單位常見違規樣態為未依法給予加班費、給予例假、工資未全額給付、延長工作時間超過法令限制、未詳實記載勞工出勤紀錄至分鐘為止，及未依法給予特別休假等，違規比例分別占整體19.62％、10.01％、10.01％、9.93％、7.43％、7.35％，合計達64.35％。

張大春說，事業單位應視勞工為資本財產，充分給予勞工休息或按法令給予勞務報酬，如超過工時或休息日提供勞務者，雇主應依法給予加班費，不得以責任制為由或要求勞工先打卡後再繼續上班。

張大春表示，勞工局在實務上發現，部分企業因不熟悉工資定義，僅以工資項目中的底薪計算加班費，忽略具有勞務對價性的工作、績效獎金導致有給付不足情形，業者須特別注意。

勞工局強調，月工資是包含所有經常性給予，且具有勞務對價關係的報酬項目，不因工資名目而不計入；如常見的伙食津貼、經常性依勞工的工作表現給予的工作、績效獎金等均應列入工資項目。雇主依法核算加班費時，應將其列入計算，才不會有短付加班費的情形發生。

(中時 )