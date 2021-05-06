每個人都希望自己可以擁有好財運，但運勢會隨著時間、環境而改變，難免會遇到不如意的時候。星座命理專家艾菲爾老師近日在臉書上發文，提醒生肖屬鼠、豬、羊的人在5、6月比較容易破財，所以不管花大錢還是小錢，都必須先三思而後行，以免荷包失守。

1、生肖鼠

生肖屬鼠的人在接下來的5、6月一定要特別注意被別人借錢！不知道為什麼，這段時間總有人想跟你們借錢，親朋好友就算了，就連平時不怎麼聯絡的人也會對你們的錢包打主意，讓你們想拒絕卻不知怎麼開口，最後借出的錢通常都是有去無回，不僅荷包變得更扁了，也失去一個朋友。

2、生肖豬

生肖屬豬的人5、6月收入看漲，這讓你們覺得必須好好犒賞自己，因此花起錢來變得沒有節制，和親人朋友外出會大方買單，逛街看到喜歡的商品也會毫不猶豫下手，雖然花大錢確實可以讓人感到快樂，但也要記得你們的底線，否則月底就會出現錢花完、不夠開銷的窘境。

3、生肖羊

生肖屬羊的人在5、6月財運比較黯淡，可能容易犯小人或遭到偷竊，莫名其妙就損失錢財；另一方面，你們也開始變得懶散，腦袋比較健忘迷糊，出門在外一定要特別小心，別遺失了錢包、手機，或是付完錢忘記拿回信用卡，你們得花更多精力留意生活瑣事，不要因為一時粗心，造成信用卡被盜刷的危機。

(中時新聞網)