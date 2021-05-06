奇幻愛情劇《某一天滅亡來到我家門前》由許久未回歸電視劇的男女主角徐仁國、朴寶英攜手李洙赫、姜泰伍、申度賢等年輕演員演出。出道時間均超過十年的朴寶英和徐仁國都相當期待這次的首度合作，經過長達六個月的拍攝雙方默契極佳，記者會上徐仁國回想第一次見到女方，雖然她個子很嬌小，但當下在他看起來卻很高大，藉以表達自己對朴寶英在演技上的敬佩，正式投入拍攝後，讚嘆對方每個瞬間都讓他學到很多事情，彼此像拼圖般配合得很好，並以「完美」兩字形容兩人的默契，對此朴寶英認同地回應：「我和徐仁國拍戲時，鮮少有意見分歧的時候」。

被譽為「信看演」的愛情喜劇女王朴寶英透過《我的鬼神君》、《大力女都奉順》為台灣觀眾所熟知，時隔兩年接下奇幻劇《某一天滅亡來到我家門前》，朴寶英表示這次飾演的主角卓東景不像之前的角色擁有超能力，只是個平凡人，對於艱難的生活選擇認命，追求穩定的工作，相信是能引起大眾共鳴的角色。面對即將結束的生命，要如何好好度過剩下的一百天，也引發她許多想法，對於新作品的魅力，朴寶英笑說：「希望大家追劇的時候，找找看互看不順眼的東景和滅亡何時愛上對方，應該很有趣」。

暌違三年演出電視劇的徐仁國，坦言沒有壓力的話就是說謊，但因著對導演、編劇和合作演員們的信心決定演出，加上「滅亡」獨特魅力非常吸引他，面對消失應該是充滿悲傷的情感，但對滅亡只是一個任務，當他遇到東景並陷入愛情時會有什麼改變，讓徐仁國產生一定要演出的熱情。《某一天滅亡來到我家門前》自5／11起，每週二、三於愛奇藝國際站獨家播出。

(中時 )