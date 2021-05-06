大里區中新里新生路、現岱路，完成自來水管汰換已逾4個月，路修工程卻遲遲不動工，造成路面不平整，行車不安全，台中市議員林德宇（左）要求市府如期、如質完成路修工程，確保市民權益。（林德宇議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區中新里新生路、現岱路4個月前已完成自來水管線汰換工程，但路修工程卻遲未動工，台中市議員林德宇6日指出，市民交通安全最為重要，他已向市府爭取將該路段，列為最優先施做路面刨除重鋪平工程，預計今年6月初就可完工，給市民一條安全回家的道路。

由於大里區中新里新生路、現岱路，自來水管線汰換工程已完工逾4個月，但後續的道路整平工程卻至今未動工，導致路面坎坷不平，機車行使其上相當危險，台中市議員林德宇5日晚間邀集中新里里長廖榮木、立委何欣純服務處、台中市政府養護工程處等單位，就自來水管汰換後路修討論說明。

台中市府養工處表示，本案適逢年節禁挖期間，故影響排程，但該路段已經完成工程規劃設計，工程經費約670萬，施作路段包含新生路、現岱路、現岱路84巷、158巷、167巷、新生路125巷及135巷等原管汰工程範圍，將盡速安排廠商進場改善，預計六月完工。

林德宇指出，中新里新生路、現岱路大樓林立，之前因自來水管線老舊，經常發生末端用戶無水可用，故去年10月起進行汰換工程，12月已完工，但卻遲遲未進行路修工程，影響交通安全，市府應維持路面平整、保護市民行的安全，請市府如期、如質完成路修工程，確保市民權益。

(中時 )