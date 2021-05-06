三重高中今年全中運成績優秀，新北市議員王威元6日自掏腰包發10萬獎學金給獲獎前三名的學生及教練，王威元說，選手方面冠軍1萬、亞軍5千、季軍3千，而教練也很辛苦，因此也發放獎金，希望教練、選手們能再接再厲。

三重高中全中運慶功宴6日於三重高中行建館舉行，市議員王威元點了外賣，有PIZZA炸雞、烤雞、麵包、蛋糕、布丁和飲料，現場約有40位貴賓參加，王威元也逐一發送獎金。其中，三重高中莊佳龍及丁華恬在體操項目高男組、高女組各摘4金，兩人是新北市個人奪金數最多者。

今年全中運得獎名單如下：

(一) 丁華恬(個)：4金1銅 (二) 莊佳龍(個)：4金1銀 (三) 莊湘蓁：1金(個)＋1金(團) (四) 陳昱希：1金(個)＋ 1銅(團) (五) 張愷庭：1金(團)＋1銀(個) (六) 陳梓錡：1金(團) (七) 王紋宣：1銀(個) (八) 李玉蘭：1銀(團) (九) 陳迺驊：1銀(團) (十) 涂嘉真：1銀(團) (十一) 盧冠誌：1銅(個) (十二) 吳冠廷：1銅(團)＋1銅(個) (十三) 林柏勳：1銅(團) (十四) 陳瑞祺：1銅(團) (十五) 陳芷芸：1銅(團) (十六) 陳雅君：1銅(團) (十七) 黃淵儀：1銅(團)

(中時 )