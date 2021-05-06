華山基金會6日上午在後龍同興老街舉辦母親節慶祝活動，後龍鎮長朱秋隆一同來為長輩歡度母親節。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

華山基金會6日上午在後龍同興老街舉辦母親節慶祝活動，邀請後龍幼兒園小朋友一同來為長輩歡度母親節。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

母親佳節將至，華山基金會於6上午在後龍同興老街，舉行理懷舊音樂會，邀請苗栗3位人瑞共度佳節，音樂會串起國語、台語、日本老歌等懷舊歌曲，帶出老街早年風華，住在後龍的105歲翁奶奶，還登台高歌一曲日本老歌，美妙的旋律，為老街增添溫馨氛圍。

華山基金會指出，住在後龍的翁奶奶，早年居住在同興老街上，基金會在母親節前夕，特邀奶奶回到兒時舊地，和另外2位人瑞長輩同慶母親節，並安排後龍森杰幼兒園小朋友帶來熱歌勁舞，翁奶奶鏗鏘有力的日本老歌更為活動帶入高潮，一連串國、台及日語老歌帶領大家恍如進入時光隧道。

母親節將至，華山基會並安排長輩的兒子們齊聚獻上康乃馨及蛋糕，來感謝養育之恩，後龍鎮長朱秋隆及後龍灣發展協會創辦人陳彥云、禪廚蔬食餐廳總經理邱靖傑都出席慶祝活動，感謝長輩對社會的貢獻，並祈願永保健康幸福。

華山基金會表示，苗栗縣地處偏鄉路途遙遠，資源缺乏，服務面臨不便窘境，需要大家伸出援手，送愛到偏鄉!邀請更多人一起來加入義工行列，讓善循環的力量越來越大，陪伴長輩在熟悉環境安享晚年，目前在苗栗服務超過1千位弱勢長輩，歡迎加入愛老人行列，每月1250元定期定額認助一位長輩。

(中時 )