《國防新聞》（Defense News）5日報導，美國空軍預計用於協助有人戰機執行任務、擔當「忠誠僚機」（Loyal Wingman）無人機大腦的「空中博格」（Skyborg）人工智慧（AI）系統，已在與UTAP-22無人機搭配下完成首飛。

美國空軍表示，該測試4月29日於佛羅里達州的汀道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）舉行，1架搭載空中博格系統的UTAP-22無人戰術航空平台，在耗時2小時10分鐘的飛行中進行一系列測試，包括展示基本飛行能力、接收並回應導航命令、於控制人員劃定的特定空域內活動，以及在遵守飛機升限、航程、速度等性能限制下展示機動性等。

美國空軍戰機與先進航空器（Fighters and Advanced Aircraft）計畫執行官懷特（Dale White）准將表示，團隊成員對此次測試的成功感到非常興奮，並說這是「空中博格」漫長成長馬拉松的「第一步」。美國空軍指出，這是首次在空軍場域進行自主航空系統的展示，未來將持續把這些無人機整合進複雜作戰環境中，而該展示計畫的最終目標，則是讓多架搭載空中博格系統的無人機與有人戰機一同飛行。

「空中博格」是美國空軍研究實驗室（AFRL）的大型AI計畫，該AI不但將能自行控制無人機，還可以進一步協助飛行員作戰；「博格」（Borg）一詞則出自美國知名科幻作品《星艦迷航記》，為一支大腦安裝人造處理器、全員由女王控制的種族，與美國空軍以單一有人機控制多架無人僚機的概念十分接近。

UTAP-22由美國空軍現役的BQM-167A無人靶機衍生而來，做為製造商「克拉托斯」（Kratos）另一款無人機XQ-58A女武神（Valkyrie）的技術驗證平台。除克拉托斯之外，美國空軍2020年底還跟波音（Boeing）和通用原子（General Atomics）簽署合約，3家公司將各自製造無人原型機，並進行與空中博格的整合。

(中時新聞網)