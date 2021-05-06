縣議員張美慧爭取提高健康檢查補助額度。（王志偉花蓮傳真）

花蓮縣去年有多位公務員猝逝，在議會關切下，花蓮縣府調整健檢費用額度，今年起提高50歲以上公務員健檢補助額度到2年1次4500元，也放寬外勤警察、消防人員年齡限制，改為不限年齡3年補助1次3500元健檢費用，持續關切進度的縣議員張美慧，鼓勵公務人員善用，提醒公僕為民服務、為民保重。

張美慧表示，為民服務的公僕，在職時病逝，令人惋惜，原因可能是過勞或是自體疾病未早期防範而離世；她在上會期議會定期會、臨時會中，不只一次提出，縣府除了要加強員工的舒壓、健身及解憂對策，關心照顧員工的身心健康之外，也應該提高健康檢查的補助額度，才有助於及早發現，以利預防及提高治療效能。

縣議會定期大會今天進行人事處工作報告，張美慧追蹤此案進度，縣府人事處長吳黎明表示，今年起已放寬健檢補助規定，原本是40歲以上公務人員，每人2年1次補助3500元，今年起50歲以上提高到4500元；外勤必須重複性輪班、夜間長時間工作的警察、消防人員，原本和公務人員一樣受年齡限制，今年放寬為不限年齡，3年1次補助3500元，40歲以上仍可比照一般公務人員，獲2年1次3500元補助。

縣府人事處表示，健檢費用補助適用對象為正式公務人員，以往申請率達到6、7成，今年放寬補助額度，希望符合資格者能多加利用。

花蓮去年有多位公務員不幸猝逝，縣府觀光處工商管理科長林政穎公務會勘後心肌梗塞送醫不治；花蓮縣消防局人事主任杜周億去年搭火車北上開會時在車上突然昏厥，送醫不治；玉里警分局蕭姓員警今年1月追捕竊嫌時倒地不起，公務員與外勤警察消防人員健康問題再度引起關注。

(中時 )