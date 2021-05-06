華航機師染疫風暴擴大，包括機師及家屬、空服員、諾富特員工在內，已有29人染疫，中央流行疫情指揮中心展開「清零計畫」，華航機組員居家檢疫從「3＋11」恢復到去年的「5＋9」，外界則擔心華航的航班調度將受到衝擊。華航表示，全力配合指揮中心，也將盡全力調度航班，短時間內台灣進出口運能縮減，難免影響貨物運送時間，華航將適度調整客運及貨運航班因應。

華航表示，以防疫安全及空勤組員健康為第一考量，全力配合指揮中心執行「清零計畫」，空勤組員執勤後入境台灣皆嚴遵指揮中心要求的居家檢疫、自主健康管理及分階段採檢等規定，共同防範疫情擴散。

華航指出，公司肩負台灣產業經濟、全球商貿往來的空運重任，即使人力調派再困難，華航也將盡全力調度航班，減少客貨運影響，確保國際供應鏈不斷鏈，維繫台灣產業的競爭力。

華航強調，目前仍在調配航班中，短時間內台灣進出口運能縮減，難免影響貨物運送時間，將適度調整客運及貨運航班因應，並適時發布於華航官網。

機組員居家檢疫部分，華航提醒飛航組員除「一人一戶」，長程航班返台完成居檢後執行「加強版自主健康管理」，禁止搭乘大眾運輸工具、禁止前往人多不易維持社交距離的場所，亦避免非必要外出。短程航班返台後執行「一般自主健康管理」，避免前往人多不易維持社交距離的場所、禁止與他人從事近距離或群聚型活動。

華航說，如違反防疫規定者，不只政府將依法開罰，公司也將依員工獎懲規定從重議處。

(中時 )