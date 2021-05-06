47歲越南媽媽武氏芳恆16年前不幸在八里工廠中被截斷3指，殘缺又沒有任何技能的武氏芳恆不氣餒，跟著2孩子一起學習，補足國小至大學學歷，積極在八里區擔任翻譯員並成立關懷協會，幫助新住民，被地方譽為「最上進的媽媽！」。

武氏芳恆表示，她24歲時從越南嫁來台灣，當時的她語言、文字不通，身懷六甲的她，只有晚上到八里國小補校上課時才敢出門，小女兒出生後，她為了貼補家到附近工廠打工，卻碰上令人難以接受的截指意外。

「當下鮮血淋漓！」武氏芳恆回憶，2005年她在海棉工廠不慎被機器截斷3指，醫生緊急手術，兩手現在僅剩8指，當時她花了10多萬住院，好險有在補校老師、主任幫忙，她才知道區公所可申請急難救助，這件意外埋下她助人的種子。

武氏芳恆說，「想要好工作就要有學歷」，斷指事件後，她因手指殘缺、語言不通，找工作頻頻受阻，後來她發憤圖強，和2個孩子一起學習，補足國小到大學的學歷，之後才順利找到好工作，因為經歷過低潮，她積極在八里公家單位擔任通譯員，2017年創立八里新住民關懷協會，並擔任理事長幫助更多新住民。

八里區長陳炳仲表示，武氏芳恆在創傷後站出來，還一路攻讀大學，精神令人敬佩，被地方譽為「最上進的媽媽」，八里新住民關懷協會的成立，關懷並解決新住民文化、語言差異的問題，更積極協助社會福利申請或協助受暴婦女，武氏芳恆是新住民的溝通的重要橋樑。

(中時 )