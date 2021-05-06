紐約城市大學教授貝納特5日投書《紐約時報》，文中指出美國媒體談到拜登政府的外交政策時，往往聚焦於撤軍阿富汗、對俄國的強硬，以及和伊朗展開協商；卻很少有人注意到華府正默默、漸進式地與台灣建立官方關係，而這樣的對台政策不但過於魯莽，更讓全世界都被拖入另一場世界大戰的風險大增。

文中指出，拜登做法正脫離美國奉行已逾40年的戰略模糊原則。在1978年，美國與北京建立正式外交關係，雙方同意「一個中國政策」。對北京而言，台灣的事實獨立無疑是歷史的苦澀結果；台灣先是1895年被日本奪走，1950年又因美軍第七艦隊而讓大陸無法收復失土。不過，由與美國與台灣始終維持非官方往來，「一個中國政策」讓北京心懷希望，覺得兩岸有和平統一的機會，也讓大陸有藉口不攻打台灣。

然而，就像川普時期一樣，拜登團隊正逐漸縮減因戰略模糊而產生的討價還價空間。先是民主黨黨綱刪除「一個中國政策」；接著2021年1月，蕭美琴出席拜登就職大典，成為台灣自1978年來首位出席美國總統就職典禮的大使；同年5月，拜登政府宣布解除數十年來美台官員交流限制。

這些政策恐增加爆發災難性戰爭的風險。隨著美台將統一大門關上的程度愈高，北京就愈可能尋求武力統一。2005年，大陸通過《反分裂法》，揚言台灣獨立就動武。對於美國愈來愈偏離「一個中國原則」，北京頻頻展示軍力。正如同哈佛教授艾利森(Graham Allison)觀察到的，千萬別低估大陸國安官員寧可選擇戰爭，也不願失去領土的決心，北京官員將領土視為國家利益的關鍵。

當提到如何保護台灣免於大陸入侵，華府官方態度始終維持「戰略模糊」，卻不曾具體說明該如何回應大陸侵略。拜登曾表示，美國對台灣的支持堅若磐石，而外界要求增加對台防禦正式承諾的呼聲也愈來愈高。但作者強調，不論華府是否正式承諾防衛台灣，美國相信放棄一個中國政策的同時，又能嚇阻中國大陸的對台動武，無疑過於魯莽。

因為，嚇阻建立在權力與意志之上；但在台灣議題上，美國兩者無疑都不足。在五角大廈18次的大陸入侵台灣兵推之中，大陸在每一次都擁有優勢。箇中原因之一為地理因素，台灣與大陸相隔100英里，但距檀香山則有5,000英里。在台灣500英里之內，大陸擁有39個空軍基地，美國只有2個。美軍趕赴台海的路途不但遙遠，大陸還打造先進的反艦飛彈庫等著招呼美軍，讓救援成本昂貴。

參議院軍事委員會前參謀長博澤(Chris Brose)警告，在台海作戰的第一階段，大陸將針對美軍指管網路發動電子攻擊，使得美軍戰鬥資訊分享受到削弱。雪上加霜的是，美國在日本與關島的基地將受到大量精確彈道飛彈與巡弋飛彈打擊，而美航艦則遭大陸航艦殺手攻擊。蘭德資深國防研究員希斯（Timothy Heath）警告，美國傷亡可能令人瞠目結舌。

另一個美國嚇阻會失效的原因為中國大陸捍衛領土主權的決心。台灣在中國大陸2017年的「美中關係憂慮名單」中名列前茅；相較之下，在美國人心中，台灣連前7名都沒有。

民調更顯示出升斗小民與政治精英想法的落差。民調顯示，雖然華府政治精英支持為台一戰，但普羅美國大眾卻深感懷疑。芝加哥全球事務委員會調查顯示，85%的共和黨領導願意派軍援助台灣，但只有43%的民眾支持。

作者認為，承認美國嚇阻北京有所侷限，並不意味著放棄台灣。台灣的民主轉型故事勵志，若婆娑小島面臨香港的命運無疑是悲劇。在理想世界中，台灣無疑能主張獨立；但它是處在超級強權陰影下的小國，往往受外來行動的限制，就如同美國不會容忍墨西哥加入北京軍事聯盟一樣。

貝納特強調，在保護台灣自由的同時，應避免地球發生第三次世界大戰；達成此一目的的做法是一方面維持對台軍事支持，一方面遵守一中原則。過去40年來，此一原則持續讓地表最危險的地方維持和平。美國可以盡情喊打；但應捫心自問願意付上多少美國人的性命，來和台灣建立正式外交關係。

(中時新聞網)