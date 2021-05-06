觀音山硬漢嶺是五股區重要地標，五股國中獨創「奉茶」課程，由校長、教師們帶著孩子，背著大型「奉茶」水壺攻上硬漢嶺，不僅讓孩子更了解地方，也讓孩子了解古早味「奉茶」的精神，校長楊尚青表示，奉茶有著誠懇又謙虛的深意，是五股人最值得驕傲的生活教育。

校長楊尚青說，觀音山硬漢嶺海拔616公尺，路線全長1400公尺，全程坡度陡峭，考驗腳力及體力，他深愛五股，第一天到五股國中服務，便誓言要在4年達成爬50次硬漢嶺的目標，因為在爬山時，看到揹水隊感人舉動，因此創立五股國中「奉茶」服務課程。

楊尚青說，硬漢嶺登山步道口有間「奉茶基地」貨櫃屋，從2000年開始，每逢假日上午7點，基地外聚集「揹水隊」數10人，「揹水隊」20年來風雨無阻背20公升的水上山提供給山友，奉茶的精神不僅解山友的渴，也帶來滿滿的人情味。他希望孩子們也能學習這樣的精神，未來考慮將五股國中「奉茶」服務課程成為常態性課程。

楊尚青指出，首次體驗課程的是五股國中體育班學生，20名學生從學校出發，身上背著約5公斤乾淨水上山，一路上汗水不斷落下，體育班學生沒有一個喊累放棄，全都順利攻上硬漢嶺，將背上乾淨的水倒入水塔中，眾人直呼「超有成就感！」。

七年級學生黃振愷說，這次他第一次爬觀音山，平常體育班的訓練比較辛苦，這次背著5公斤奉茶很輕鬆，他還能夠背著水在山上交互蹲跳，下次想要挑戰10公斤，這次奉茶體驗，最令他深刻的是登頂上去後的美景；學生謝晏姍則說，她假日常常和家人一起登硬漢嶺，和20名同學一起登頂的感覺很快樂。

(中時 )