資深媒體人趙少康。（資料照片）

前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉嫌販毒，重創民進黨形象。國民黨團書記長鄭麗文3日在黨團記者會中質疑，國策顧問黃承國與趙家關係匪淺。對此，黃承國在臉書發文表示，「我滴酒不沾，連過馬路都不敢闖紅燈，國民黨有見過這種黑道嗎？」趙少康笑稱，這邏輯不通，因為闖紅燈是找死，誰敢闖紅燈？

黃承國3日在臉書發文提到，自己出身草莽，但絕對不是黑道，年少輕狂，確實荒唐過，誤入歧途，但也付出了代價，這二十多年來反省、改過，努力爭取大家的認同，「佛家說放下屠刀，立地成佛，佛家尚且鼓勵芸芸眾生知錯能改，既往不咎，何況我們社會不是更應該鼓勵大家反省向上，讓社會更良善嗎？」

對於國民黨的批評，黃承國表示，「這二十年來我有欺行霸市，危害鄉里？我滴酒不沾，連過馬路都不敢闖紅燈，國民黨有見過這種黑道嗎？如果我是黑道？國民黨鄭麗文們敢顛倒黑白，公然做不實的辱罵？你們見過這樣沒路用、窩囊的黑道嗎？」

對此，資深媒體人趙少康5日在TVBS《少康戰情室》笑稱，這邏輯不通，因為闖紅燈是找死，誰敢闖紅燈？這跟是不是黑道有什麼關係？沒有甚麼關係吧！闖紅燈和好人壞人黑道白道有什麼關係？

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)