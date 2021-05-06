中信兄弟今天推出許久不見的陳琥先發，明天回洲際主場則由去年選秀選進的大物新秀余謙生涯初登板，兩名不同年的第一指名先後出場，要測試在二軍的調整狀況，余謙今日賽前透露，家裡人相當重視他的中職首戰，出動約20名親友到場應援。

余謙是去年中信兄弟選秀第一指名，當時簽下簽約金550萬加上200萬激勵獎金，總額750萬破紀錄的大約，余謙經過完整春訓後，今年在二軍先發7場共30局，被敲31安其中有3轟，8自責分、15次三振，自責分率2.40，在明日獲得初先發的機會。

「現在心情很興奮，希望是能有好結果，家人有阿公、表妹他們差不多20人來，明天主場球迷也會很多，很久沒這樣的感覺了，盡量去努力，上次這麼多球迷應該是國際賽了。」去年11月關懷盃時，余謙特地返鄉看表妹王彤比賽，當時王彤還嘴甜說表哥余謙是長得最好看的投手。

生涯首戰意義非凡，余謙給自己訂下先發至少5局的目標，「至少要投滿5局，失分不要太多，別給學長帶來麻煩。」余謙明天將要對上富邦悍將，其中他最想對決的打者是被視為未來富邦中心打者的陳真，「大學只被他打過全壘打，想要復仇，解決他雪恥之後我要怒吼！」

其實余謙原本預計自己下半季才有機會上一軍，不過因為球隊有些狀況而提前拉上一軍，他告訴自己換個想法，讓自己準備進度快一點，「去年進來後讓手臂休息先關機了，原本上半季想說在二軍磨練，第一次先發還是有壓力，但告訴自己不要想太多。」

余謙先發的消息一開始還瞞著全隊，「佛斯特上周日突然告訴我要先發，但他說不能講，學長問我也只好說不知道，這段期間沒有特別不同的準備，想著艾迪頓的話，要享受棒球。」

中信兄弟新秀余謙。（鄧心瑜攝）

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