母親節到來，醒吾科技大學響應林口區公所推動幸福轉運讚獨居長輩服務關懷，在母親節前夕特別和區公所和在地鄰里長、社區發展協會及社團攜手關懷獨居長輩，並獻上滿滿祝福。其中有位黃奶奶，在同學用歌聲獻上祝福時，讓黃奶奶的眼淚忍不住流下來，不斷的感謝臨時的阿孫。

醒吾科技大學校長陳義文表示，醒吾科技大學位於林口長期耕耘關懷在地，尤其是鼓勵學生投入在地銀髮與弱勢關懷，也長期和林口區公所合作參與幸福轉運讚系列關懷活動。在母親節前夕考量到有部分獨居長輩因為子女不在身邊，面臨一個人過母親節的狀況，故同學們發起幸福快遞活動，提前和獨居的銀髮媽媽們一同歡度母親節。

幸福快遞活動第一站由西林里王國華里長和同學們來到位在林口舊街老公寓的李奶奶家中。李奶奶每天獨自在家，守著全家的回憶，陪伴她的是終年昏暗的小客廳。同學快遞關懷與笑語，霎時一股暖流促使奶奶打開了長年關閉電燈，小小客廳裡的光線似溫暖的陽光照進了奶奶的心扉。

居住在仁愛里的黃奶奶單獨生活多年，獨自居住在狹小的房子裡面，每年都要一個人過節，看著年節到來別人全家出遊或聚餐，心裡只能默默的守在空蕩蕩的客廳裡，看著電視。在地的劉鴻橋里長平日持續關懷長輩，知道醒吾科大發起這個計畫，特別邀請同學前來和黃奶奶過節，同學用歌聲向黃奶奶獻上祝福，讓黃奶奶的眼淚忍不住流下來，不斷的感謝臨時的阿孫。

醒吾科技大學流行音樂系2年級的小均表示，以前在家和媽媽一起過母親節時，也會唱歌給媽媽聽，但和同學到獨居長輩唱歌過母親節還是第一次，特別準備「聽媽媽的話」和「寶貝」兩首歌要和同學唱給奶奶聽，看到有阿嬤感動到流下眼淚，不斷的說家裡面客廳好久好久都沒有這麼多人這麼熱鬧，就覺得好感動好有意義。上午才去監理站考駕照的阿峰特別趕回來參與這個有意義的活動，到了阿嬤家中成為最受歡迎的小鮮肉，精采的表演炒熱氣氛讓阿嬤笑得合不攏嘴。這些令人感動的畫面，都成為參與本次快遞活動同學最好的母親節禮物。

林口區長藍品畯表示，公所結合區內各單位推動幸福轉運讚系列活動，持續關懷獨居和弱勢長輩，本次活動共關懷36位長輩，感謝醒吾科大和所有參與這項快遞活動的里長、社區發展協會和志工，也希望透過這樣的活動讓獨居或單獨過節的長輩有一個暖暖的母親節。

(中時 )