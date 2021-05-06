隨著全球新冠肺炎疫情持續升溫，花卉外銷市場受到衝擊，高雄火鶴花去年因疫情肆虐，出口大受影響，不過今年第1季的外銷量較去年同期已成長約6成，截至今年3月底外銷數量已達31.5萬枝。

高雄為火鶴花的重要產地之一，其中以擁有青灰岩惡地地形的內門為主要產地，甚至與著名的「宋江陣」、「總舖師」並列為內門三寶。

高雄市政府農業局為促進國內火鶴花銷售量，推動「高雄市校園花卉推廣活動計畫」，

將火鶴花帶入校園，預計舉辦824場次校園花藝教學，預估參與人數逾2萬人，在花藝老師指導下，讓學生創造出屬於自己獨特的花藝作品。

特別的是，過去傳統鮮豔大紅色的火鶴花，近年來在花農不斷改良下，火鶴花還有粉色、白色、綠色等多種顏色，因花期長又耐放，花語為熱情、熱血，諧音「乎賀」也象徵吉祥如意，因此畢業典禮、婚禮喜慶等場合常可看到它的身影。

高雄市種植最大宗面積的火鶴花農林青山表示，火鶴花已進入大量生產期，農業局推動將火鶴花帶入校園活動，除解決花農外銷不出的困境，也讓火鶴花的價格較去年同期漲1至2成，讓花農受益許多。

母親節將近，農業局鼓勵民眾DIY手作創意花卉作品，獻給最愛的媽媽，局長張清榮表示，想為生活增添一抹色彩的朋友，可上高雄市政府農業局「高雄首選電商平台」選購內門火鶴花禮盒，在家創作屬於自己的花卉作品，送禮自用兩相宜，讓媽媽今年有個不一樣的母親節。

(中時 )