在感情的世界中，有些人面對心儀的對象，會表現得特別熱情，不過也有些人越喜歡一個人，就越是故意使壞、欺負，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，越是欺負你，就越是說明自己已經愛上你，只是他們往往嘴硬不承認。

天蠍座：

高冷自信的天蠍座雖然大部分時間看起來都相當冷漠，且不喜歡別人猜透他們的心思，但其實他們對誰都很溫柔，唯獨對喜歡的人總是各種刁難，渴望引起對方的注意，儘管這樣的做法幼稚又孩子氣，但他們依然樂此不疲，不過前提當然是沒有惡意的欺負。

水瓶座：

水瓶座對於感情相當嚴謹和執著，從不輕易動心的他們，一旦愛上了誰，就會全力以赴，不過面對心儀對象卻是會百般挑剔，並且故意吹毛求疵，忍不住想要欺負對方，看到你生氣的臉，他們還會露出笑意，只有越愛你才會越想要欺負你，甚至是開一些過分的玩笑。

射手座：

心直口快的射手座雖然看似氣場強大，但其實內心溫柔多情，他們習慣用堅硬的外殼偽裝自己，尤其是射手座為了引起心儀對象的注意，會故意欺負對方，藉此刺探你是否對他們有意思，但絕不是真欺負，而是喜歡鬧著你玩的那種。

(中時新聞網)