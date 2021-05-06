育有極重度腦性麻痺兒的媽媽陳嘉齡，有「超跑媽媽」稱號的她，要當孩子的腳，帶兒子走遍台灣各地，偉大的母愛讓她榮獲全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」。（林雅惠攝）

母親節前夕，高雄市長陳其邁6日前往榮獲今年全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」的林怡利、陳嘉齡家中，對於她們長年照顧身障兒，致上最高的敬意，並祝福兩位媽媽母親節快樂，這兩位堅毅的媽媽，5月27日也將北上總統府，受蔡英文總統接見表揚。

醫師出身的陳其邁看到兩個家庭的身障兒，深切感受到照顧者的辛苦，對於兩位媽媽都能以積極正向的生活態度及永不放棄的精神，給予高度讚賞與敬佩。

樂觀開朗的媽媽林怡利訴說自己這20年來照顧罕見疾病兒的點點滴滴，「是小凱不放棄自己，讓我義無反顧陪他走一輩子」。從刷牙洗臉、翻身拍痰到移位、管灌餵食，一連串熟悉且吃力的動作，是林怡利每天的工作，她不以此為苦，將兩個孩子養得白白壯壯，她還笑說再胖一點就會抱得更吃力了，她身上也時時穿著護腰，減緩不適。

大兒子小凱是極重度身障者，2歲時被診斷為極頑固癲癇及愛迪生氏症，從此不間斷地吃藥、進出醫院；小兒子小庭，也是多重障礙兒，語言和動作能力遲緩，也因為林怡利不怨天尤人，懷正向能量，讓她獲獎。

另一位獲獎人，是育有極重度腦性麻痺兒的媽媽陳嘉齡，有「超跑媽媽」稱號的她，回憶起參加路跑的緣由：「有一次推著小比到旗津看海，他笑得非常開心，讓我興起推他外出接觸人群的念頭」。

從2018年至今，陳嘉齡已經參加157場路跑，足跡遍及全台，家中掛滿無數獎牌，她說要當孩子的腳，帶他走遍台灣各地。

(中時 )