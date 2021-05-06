今年第51屆全國技能北區賽，三重商工學生在工業類機械群科再創佳績，合計榮獲1金、1銀、3銅、3優勝、5佳作，其中板金職種表現亮眼，囊括該職種前三名，總獎牌數再創佳績。

今年全國技能北區賽板金職種由三重商工板金科高二廖唯翔同學勇奪金牌，板金科主任彭鴻凱表示：廖唯翔是位樂觀進取、品學兼優的好學生，父親因故身障，媽媽是幼兒園教師，廖唯翔除了學業保持在班級前3名，另外對自己技能領域的學習亦充滿熱情和滿懷期許。

選手廖唯翔表示：技能受訓期間，雖然過程的訓練非常辛苦，也必須兼顧學業，但是家人和師長不斷給予我支持和鼓勵，讓我能夠有堅持下去的毅力，透過不斷反覆練習，終於不負大家的期待，為校爭光。

機械科高三學生高聖博勇奪本屆北區賽CNC車床職種第三名，導師李東宸表示：高聖博是一位很有意志力和挑戰精神的選手，除了已經通過CNC車床職類乙級證照，今年再次挑戰全國北區技能競賽，在畢業前順利為校爭光。

高聖博表示：因家中從事CNC產業，國中畢業即以三重商工機械科為第一志願，今年再度參加北區賽CNC車床職種，在CNC車床識圖能力以及加工排刀順序優化上，認真的作了許多調整，去年北區賽可惜沒有完賽，而今年比賽我提早半個小時繳件，我很感謝師長給我再次挑戰的機會，讓我畢業前沒有遺憾。

本次榮獲模具職類第4名的三重商工模具科學生巫俊霆，同時也是全國高級中等學校109學年度工業類學生技藝競賽金手獎殊榮的選手，他與本次獲得汽車板金第三名的選手楊博智同學皆表示培訓的過程雖然非常辛苦，但卻能讓人在最短的期間內精進自己的技術和發揮出最大的潛力。

三重商工校長林清南表示：技術型高中強調務實致用的理念，三重商工歷年來無論是全國工商科技藝競賽、全國技能競賽、全國高中專題製作或對於國中技藝班的職業試探指導與競賽表現，皆受各界好評。

(中時 )