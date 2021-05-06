大陸天王楊坤出道多年，唱紅《無所謂》、《空城》、《浪子回頭》等多首代表作品，2017年更在節目中翻唱動漫《灌籃高手》主題曲《直到世界盡頭》，讓他在台灣也有不小知名度。近日楊坤參加商演的影片更在陸網瘋傳，因為當主持人要大家一起喊楊坤名字歡迎他出場，未料台下觀眾竟齊聲狂喊「劉德華」，場面十分尷尬。

大陸天王楊坤，近日以壓軸大咖之姿，受邀出席大陸某商演，未料現場卻出現尷尬一幕！當楊坤準備上台時，主持人也熱情呼喊台下觀眾一同大喊楊坤歡迎，想不到台下觀眾竟不約而同地大喊：「劉德華！劉德華！劉德華！」讓場面十分尷尬，楊坤甚至還被網友狠酸批劉德華的下場，報應來了吧！

楊坤參加商演，台下觀眾齊喊劉德華。(取自抖音)

楊坤參加商演，台下觀眾齊喊劉德華。(取自抖音)

原來楊坤１年多前曾在直播中鬧失言，稱劉德華從嚴格意義來說，他不是一個真正歌手，引發喧然大波，更被吐槽楊坤歌曲傳唱度不如劉德華的歌，哪來資格批評人。不過楊坤事後也解釋自己沒有要黑劉德華，他想表達的意思是劉德華的主業是演員，副業才是歌手。

楊坤《直到世界盡頭》—《天籟之戰2》

如今楊坤開唱慘遭觀眾不客氣狂喊劉德華的影片曝光，更引發大陸網友熱議，紛紛留言「除了《無所謂》，我還真不知道你有啥」、「這臉打的有水準」、「我怕以後楊坤出現的地方都喊劉德華」、「大家為了當楊坤面前喊天王名字才去參加活動的」。

(中時新聞網)