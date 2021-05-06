已退役的美國海軍兩棲突擊艦「好人理查號」(Bonhomme Richard,LHD-6)的船體正在接近巴拿馬運河，正前往德州的拆船廠進行拆除。根據星期三公布的一份合約副本，國際拆船公司(International Shipbreaking LTD)以366萬美元的價格，買下這艘受損嚴重的船。想到它的原本造價12億美元，如今僅剩這麼一點價值，實在不勝唏噓。

USNI報導，好人理查號是胡蜂級兩棲突擊艦(Wasp-class amphibious assault ship)的6號艦，全長257公尺、排水量4萬噸，可收納垂直起降戰機，因此被視為「準航艦」或是「中型航艦」，原本美國海軍特別撥出2.5億美元為好人理查進行翻新工程，使它具備F-35B的收容能力，以面對未來25年的戰場環境。然而人算不如天算，去年7月12日因工程用火不憤，引發連續4天的火勢蔓延，造成包括艦島與主要機庫等設備的嚴重受損。

雖然火勢僅在水線上，推進系統沒有被破壞，理論上可以只修復上層結構。但是試算之後，發現修復好人理查號的修復費用可能超過20億，超過新造的價格，只能選擇報廢。

目前好人理查號位在巴拿馬城（Panama City）海岸附近，準備穿過運河，這也需要技術，黃蜂級兩棲艦相當巨大，無法通過巴拿馬運河的船閘，因此在聖地牙哥時，已經先行拆除艦島與升降機，縮小它的船身寛度。

負責拆船的國際拆船公司位在德州布朗斯維爾(Brownsville)，該公司是拆除美國大型軍艦的專業戶，連排水量6萬噸的航空母艦「星座號」（CV-64,USS Constellation）也不在話下。

(中時新聞網)