「雲林漁業領域農業前瞻策略發展工作坊」在雲林縣虎尾鎮登場，10多名專家學者協助雲林漁業升級。（張朝欣攝）

「雲林漁業領域農業前瞻策略發展工作坊」6日在雲林縣虎尾鎮登場，邀10多名跨域專家學者及漁產業者共同參與，由雲林縣長張麗善主持，目標以產業升級為主，促使雲林漁業從1級、2級、3級變成6級產業，藉以提高雲林漁產的附加價值，保障漁民收益與權益。

「雲林漁業領域農業前瞻策略發展工作坊」在虎尾鎮台大雲林分部農業育成推廣中心鋤禾館舉行，與會學者來自台灣大學、海洋大學、雲林科大、中興大學、嘉義大學等，現場以「產業出題，學研解題」的互動模式以及後端行銷需求，與在地產業激盪火花、翻轉雲林漁業。

與會學者認為，雲林縣漁業目標以產業升級為主，透過地區訪談、辦理工作坊討論、形成農業政策方案，未來將從培育優質水產種苗、漁業環境永續經營、全魚加值研發利用、智慧化養殖技術、漁產行銷管道等方面著手，促使雲林漁業從1級、2級、3級變成6級產業。

張麗善表示，以縣內口湖鄉的台灣鯛為例，利用技術讓以往廢棄的魚骨、魚鱗都能找到新價值，整條魚全身都是寶。此外縣政府推動「智能養殖、社區升級」，透過科技減輕漁民的工作負擔與降低勞動力需求，漁業養殖更智慧，讓智慧科技不再侷限於都會區，而是延伸至雲林漁村。

縣農業處長吳芳銘說明，雲林沿海以養殖漁業及漁產加工為主，同時也提供各種創意體驗活動，加上縣政府積極打造濁水溪出海口生態人文品牌，搭配台61線幸福公路的國家級政策，串聯四湖鄉國際風箏衝浪基地、台西鄉生態旅遊特區、口湖鄉成龍溼地生態，將可有效活化雲林整體漁業。

(中時 )