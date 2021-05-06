去吃到飽餐廳，除了希望菜色多元之外，若還有飲料、甜點隨你拿就更完美了。一名網友表示，到吃到飽火鍋店，走到飲料區還以為來到大賣場，從照片可見，冰櫃中的飲料至少多達30種，引起網友暴動。不料有內行人抖出暗黑真相表示，這其實是吃到飽餐廳的一個陷阱，因為甜飲料很容易增加飽足感。
原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，到高雄左營區一家吃到飽火鍋店用餐，結果一走到飲料區，竟看到冰箱裡有至少30多種的鋁箔包及罐裝飲料，除此之外，還有布丁、豆花及切好的水果，照片曝光後引起網友暴動，大讚「像極了學校福利社！」
從照片中可見，冰櫃放滿5層玲瑯滿目的飲料，再加上水果、甜點，選擇超多，網友紛紛回應「要喝什麼都有」、「這火鍋店感覺不錯」、「可以告訴我在哪裡嗎？」、「這感覺厲害」、「好幸福的感覺」、「帶我去」、「求地址」、「像大賣場」、「誠意十足」、「天堂啊」。
對於不少網友敲碗，跪求原PO告知店家在哪，還讚賞店家提供的飲料選擇超多，可以一直換口味喝，有內行人透露，這其實是吃到飽餐廳的一個陷阱，因為喝甜的飲料，很容易增加飽足感，如果火鍋沒吃多少，就先喝飲料，可能光喝那些便宜的飲料就飽了，反而少吃了火鍋料，剛好幫店家省下不少成本。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。