去吃到飽餐廳，除了希望菜色多元之外，若還有飲料、甜點隨你拿就更完美了。一名網友表示，到吃到飽火鍋店，走到飲料區還以為來到大賣場，從照片可見，冰櫃中的飲料至少多達30種，引起網友暴動。不料有內行人抖出暗黑真相表示，這其實是吃到飽餐廳的一個陷阱，因為甜飲料很容易增加飽足感。

原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，到高雄左營區一家吃到飽火鍋店用餐，結果一走到飲料區，竟看到冰箱裡有至少30多種的鋁箔包及罐裝飲料，除此之外，還有布丁、豆花及切好的水果，照片曝光後引起網友暴動，大讚「像極了學校福利社！」

從照片中可見，冰櫃放滿5層玲瑯滿目的飲料，再加上水果、甜點，選擇超多，網友紛紛回應「要喝什麼都有」、「這火鍋店感覺不錯」、「可以告訴我在哪裡嗎？」、「這感覺厲害」、「好幸福的感覺」、「帶我去」、「求地址」、「像大賣場」、「誠意十足」、「天堂啊」。

對於不少網友敲碗，跪求原PO告知店家在哪，還讚賞店家提供的飲料選擇超多，可以一直換口味喝，有內行人透露，這其實是吃到飽餐廳的一個陷阱，因為喝甜的飲料，很容易增加飽足感，如果火鍋沒吃多少，就先喝飲料，可能光喝那些便宜的飲料就飽了，反而少吃了火鍋料，剛好幫店家省下不少成本。

吃到飽餐廳暗藏玄機？讓你很快「就吃飽」

(中時新聞網)