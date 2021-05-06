林鶴軒、陳姸霏主演《池塘怪談》影集。（金盞花大影業提供）

苗可麗參與《池塘怪談》影集演出。（金盞花大影業提供）

趙正平參與《池塘怪談》影集演出。（金盞花大影業提供）

由賣座類型片導演程偉豪執導、台北電影獎最佳男配角林鶴軒、金馬獎最佳新演員陳姸霏、石知田、張紹琛與蔡承儒等新銳演員領銜主演的超迷你影集《池塘怪談》，將於5月30日推出，6日釋出官方預告，除了精彩可期的劇情外，另曝光金鐘視后苗可麗、趙正平等實力派演員加持。程偉豪表示，《池塘怪談》絕對是他「腦洞大開」的意外之作！

執導過《紅衣小女孩》系列、《目擊者》、《緝魂》等賣座大片的類型片導演程偉豪，首度從大銀幕轉戰小螢幕推出的超迷你劇集《池塘怪談》，將他擅長的電影拍攝手法發揮得淋漓盡致，更呈現出不同於以往電影作品、帶有青春荒誕風格的驚喜感，日前已發布的《池塘怪談》主海報，充滿懸念的視覺與「我應該待在池裡，不該亂入人間」的驚悚標語，為全劇集增添無限想像空間。程偉豪向熟悉他的觀眾力薦：「全劇涵括青春、荒誕、喜劇等混合元素，可說是我第一次挑戰的全新題材，藏在池塘裡的秘密即將逐一浮出水面，歡迎一同到池塘裡坐坐！」而《池塘怪談》也是金盞花大影業繼電影《當男人戀愛時》後所推出的最新力作。

程偉豪這次在《池塘怪談》首度和金鐘視后苗可麗及趙正平合作，兩位都大誇他是很有想法的年輕導演，苗可麗坦承得知要和程偉豪合作時有點緊張，她開玩笑表示：「不曉得是不是因為導演太年輕太帥！」演戲經驗豐富的她更透露，程偉豪在拍攝過程中很嚴謹認真，讓她不禁跟著繃緊神經、戰戰競兢。

曾在電影《緝魂》中客串演出的林鶴軒，這次在《池塘怪談》中飾演高中生「小魚」，回憶起預告開頭的那場水中逃生戲仍心有餘悸，實際上超怕水的他全劇有多場水裡戲，還需重複演出多角度的鏡位，即使開拍前早已做好心理建設，但當戲一殺青、從水底浮出水面時，敬業的林鶴軒還是忍不住內心的恐懼放聲大哭，讓劇組人員看了心疼不已。

此外，劇中有場林鶴軒、石知田、張紹琛與蔡承儒四位演員大打出手跌入池塘裡的戲，拍攝時竟遇上今年最強的寒流來襲，全體工作人員都身著青蛙裝泡在水中冷得直發抖，整整泡在水裡兩天的林鶴軒下戲後更是全身過敏，隔天趕緊送醫院打過敏針再繼續上戲。林鶴軒苦笑說：「整部劇充滿很艱難的苦力活，不但要跳池塘還要撞車，有一場翻滾戲我還撞得兩腿瘀青，錢真的很難賺！」一起泡在池塘裡演出的石知田則是苦中作樂，笑稱自己的中分頭泡過水後變得有點像螃蟹，絕對可以成為《池塘怪談》的吉祥物代表！

官方預告開頭的新聞播報透露發生一場車上均為未成年少年的車禍，竟意外讓林鶴軒飾演的「小魚」回到不想回憶起的過去，究竟是他在瀕死邊緣的靈魂出竅，還是進入了平行宇宙的穿越時空？而像女神般存在的「阿妮」陳姸霏，竟在四名死黨間引起了一陣蕩漾，回到過去是要向青春的友情致敬，還是被好友出賣背叛的咒怨？種種線索都讓人不禁懷疑起這個充滿奇幻怪誕氛圍的「池塘」，到底還隱藏了什麼意想不到的驚喜。

(中時 )