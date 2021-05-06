東港鵬村溼地的裝置藝術「造物手」紅遍國際，繼上月榮獲美國繆思設計大獎雕塑設計銀獎後，近來又奪下2021年義大利A’設計大獎。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣鵬村溼地裝置藝術「造物手」紅遍國際，繼上月從全球3942件作品脫穎而出、榮獲美國繆思設計大獎雕塑設計銀獎後，近來又奪下2021年義大利A’設計大獎，不僅讓大鵬灣登上國際舞台，也成功打造鵬灣新祕境。

鵬村溼地是大鵬灣重要溼地之一，也是由鵬管處從無到有一手打造而成，管處將台灣及在地原生紅樹林引進後，同時營造具備滯洪、淨化水質及生物多樣性的生態環境，幾經維護後成了溼地公園，而雖人煙罕至，但卻創造大地萬物，不僅鳥飛回來了，魚游回來了，風也吹進來了。

「她就是大地孕母。」鵬管處稱，鵬村溼地的美有必要讓大家知道，因此近來致力將景觀美學融入觀光場域建構中，進而委託設計師陳昱良、有村藝術團隊設計出融合環境景觀的裝置藝術，並能帶出地方文史故事，串聯水、樹林、天空共構自然和諧的景色。

為此，「造物手」孕育而生，陳昱良說，該作品就是以「大地孕母」為創作方向，並以當地沿海一帶曾為母系社會的馬卡道原住民族群為發想，設定傳說故事來延伸設計，且為融入環境氛圍和故事情節，挑選素雅、細緻又帶有粗曠色澤的水泥砂漿作為主材料。

他說，「造物手」是將半抽象的人形裝置設置於3米深的水池，藉由雕塑和浮雕的手感創作，營造巨人正在打造大地萬物與生命的畫面，透過身體、動作、散發的氣質來表現地方故事，提供觀看者劇情式的幻想空間。

鵬管處表示，民眾、攝影愛好者除可開車至鵬村溼地欣賞作品外，也可結合大鵬灣自行車路線騎乘規畫一日遊行程，前往濱灣碼頭、溼地、跨海大橋賞夕陽、吹海風，享受濱灣生活風情。

(中時 )