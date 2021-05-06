味全龍本月中將與中信兄弟進行三連戰，其中15日、16日兩天將在天母棒球場與中信兄弟聯名舉辦經典主題日「龍象大戰」二回目，這回不僅將由經典龍將陽介仁開球、在看台重現龍象球迷壁壘分明場景，新一代龍將也將首度穿上經典條紋球衣出賽，想找回那些年的球迷別錯過！

味全龍今年重回一軍賽事，讓許多老龍迷相當感動，龍迷們除經常到味全龍復出推手魏應充的個人粉絲團留言表達感謝，也不斷為新一代龍將打氣加油，部分龍迷也反映希望再次看到味全龍將重披經典戰袍。

提及味全龍隊的經典球衣，不少球迷的第一印象是球隊從業餘時期一路穿到職棒五年的紅色條紋球衣，這次為製作這款復古球衣，球團特別找出當年的同款布料，為的就是原汁原味復刻經典戰袍。

味全龍表示，5月15日特別邀請經典龍將口中的大哥「陽介仁」擔任開球嘉賓，陽介仁自職棒退休後深耕基層，為故鄉台東培植眾多棒球人才，身為味全龍隊史首位第一指名的球員，將再次回到熟悉的舞台為本次龍象大戰開出好球，同時將龍魂不滅的精神傳承給新生代龍將。

另外，味全龍睽違20年重返中職一軍，期間扮演組織球迷關鍵力量的「網龍聯盟」，創辦人吳春橋也將在16日擔任開球嘉賓，並在此次系列戰於場內推出網龍聯盟文物展覽，讓老球迷找回那些年追逐龍魂的感動，也讓新球迷了解龍魂20年不滅的原因。

吳春橋表示，非常感謝這些年參與過網龍活動的每一位球迷，「因為有你們才有這些年的龍魂不滅。」終於等到味全龍的回歸，他說，就讓我們一起陪這群小龍們成長，希望大家一起進場幫他們加油，不久的將來，一定可以再次拋出記憶中的紅綵帶。

味全龍表示，本次主題日所有入場觀眾皆可獲龍魂手搖旗一支：15日(週六)為味全龍寶寶LOGO手搖旗，16日(週日)為味全五環LOGO手搖旗。應援隊長勛雞將搭配手搖旗設計特殊應援動作，帶領球迷搖出一片紅海。不僅如此，本周龍象三連戰，只要14至16日連續三天都進場球迷，憑應援卡集滿戳章就有機會於16日當天抽中本次龍象大戰復古主題球員實戰球衣，數量有限，敬請球迷把握機會。

延續聯名主題活動，主題日期間內野將不採取全主場，三壘側為主場味全龍應援專區，客隊中信兄弟應援專區則在一壘側，兩隊應援團、啦啦隊、吉祥物將進行一連串互動PK，敬請球迷朋友踴躍進場支持，不要錯過。

【B2B2B應援卡實戰球衣抽獎 活動辦法】

5月14日當天將發放龍象大戰B2B2B應援卡，並於系列戰三戰推出三款限定戳章，只要球迷集滿應援卡上三款限定戳章，即可於16日當天參加摸彩，就有機會抽中龍象大戰—味全龍實戰復古球衣一件(教練或球員球衣隨機不指定。)

(中時 )