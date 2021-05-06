雲林縣北港鎮朝天宮推出「起家金存款帳戶」，保佑民眾創業成家。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮與臺灣企銀合作，6日推出「起家金存款帳戶」，搭配多項優惠，象徵媽祖庇佑民眾起家及再出發契機，也希望「起家金」化作正面能量，讓各行各業克服疫情影響，創造無限可能。

「起家金存款帳戶」記者會在北港朝天宮廟埕舉行，由朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同主持，希望藉由媽祖的庇護，讓民眾「起家」順利，同時祈求疫情早日退散，振興台灣整體經濟。

蔡咏鍀表示，從字面上來看，「起」代表重新開始；「家」是以家為主，孝道也是媽祖的精神；「金」則是慈悲善待他人，猶如金石為開，很高興與臺灣企銀一同辦理起家金活動，期望大家能在媽祖的陪伴下拚經濟，為自己創造白手起家的契機。

民眾申請「起家金存款帳戶」，可憑北港朝天宮發給的活動憑證至臺灣企銀臨櫃辦理，開戶後北港朝天宮會將100元媽祖起家金存入帳戶，活儲及活存帳戶都提供優惠利率。

此外銀行還提供專屬簽帳金融卡，卡片正面印有「起家金」3字，並特別將朝天宮萬年爐香灰融入卡中，經廟方加持後隨身攜帶，可保平安與帶來好運氣。

(中時 )