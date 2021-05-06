已遭撤職的新北市新莊區公所技士林國憲、賴錦彰、林振謙，8年前接受廠商賄款及喝花酒招待，交換工程驗收放水，台灣高等法院將林國憲判刑10年10月，賴判刑3年，林振謙認罪並繳回犯罪所得，判刑1年10月，緩刑5年。可上訴。

林國憲等3人分別承辦當年的南新莊標案及新莊抽水機標案，他們在驗收工程完畢後，要求業者招待他們到有女性陪侍的店家喝花酒，並交付賄款，以作為其等協助通過驗收之對價；業者為避免遭林國憲刁難，只好招待他們吃喝並付賄款。

(中時 )