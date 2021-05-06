資訊應用服務供應商聚碩科技（6112）6日董事會通過110年第一季財務報告，營收為29.93億元，營業毛利率12.5％，較去年同期增加約0.2％，稅後純益為2.27億元，較去年同期增加約128％，歸屬於母公司業主之淨利2.23億元，每股稅後純益1.18元。

聚碩董事長李昌鴻表示，聚碩以提供企業數位轉型所需的一站式服務為核心，在後疫情時代，企業單憑強大的主機／儲存系統、網路設備或資料庫等IT基礎設施，已不足以匯聚創新轉型的動能。

李昌鴻指出，聚碩理解市場需求，並熟悉國外大廠的推廣重點後，訂定了以「雲服務」、「AI資料分析」、「微服務整合」及「資訊安全」等四大解決方案為主軸的產品發展策略，今後將致力強化相關產品和服務布局，也與各個產業領域的Domain Know-how做深度鏈結。各行各業數位轉型需求大增之際，聚碩持續拓寬營運廣度並增加技術服務深度，不僅提高對客戶的附加價值，也創造財務效益以回饋股東支持。

聚碩看好疫情趨動下帶來雲端運算的成長動能，客戶將積極強化公有雲和私有雲的部署，近期除已和全球領先的人工智慧解決方案與雲平台公司IBM完成續約，深化夥伴關係外，也正式晉升為Amazon Web Services進階諮詢合作夥伴，無論是上雲，雲地整合或是雲應用開發，皆可滿足客戶需求。

此外，聚碩表示，4月底投資台杉水牛五號科技基金，藉由參與此基金，聚碩得以接觸更多海內外新創公司，貼近最新產業及技術發展趨勢，從中找尋商機，並可提早取得未來五至十年客戶所需之產品代理權。聚碩持續精實代理布局與投資管理，為客戶儲備未來數位化、自動化、智慧化最需要的數位轉型軟硬體整合工具。

(工商 )