櫃買中心6日召開上櫃審議會，審議通過凌陽創新公司（5236）上櫃案。

凌陽創新公司主要從事筆電嵌入式影像處理控制晶片、外接式影像處理控制晶片及電腦周邊裝置微控制晶片之研發及銷售，董事長為黃洲杰，推薦證券商是福邦證券及凱基證券，申請時資本額5億2,450萬元。109年度之營業收入為18億2,393萬元，稅後淨利為4億6,766萬元，每股盈餘為9.05元。

(工商 )