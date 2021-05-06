櫃買6日審議通過凌陽創新公司上櫃案 18:342021/05/06 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心6日召開上櫃審議會，審議通過凌陽創新公司（5236）上櫃案。 凌陽創新公司主要從事筆電嵌入式影像處理控制晶片、外接式影像處理控制晶片及電腦周邊裝置微控制晶片之研發及銷售，董事長為黃洲杰，推薦證券商是福邦證券及凱基證券，申請時資本額5億2,450萬元。109年度之營業收入為18億2,393萬元，稅後淨利為4億6,766萬元，每股盈餘為9.05元。 數位轉型趨勢帶動 綠界科技第一季獲利寫新高 《電腦設備》廣錠單月營收勝首季 4月飆3.21億元新高 (工商 ) #凌陽創新 #控制晶片 #審議通過 #上櫃案 #影像處理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ESG成顯學 國銀推社會責任債 掀熱潮 04:102021/05/06 金融．稅務 金大K.Star第一屆星光幫登場 金門大舞台燃燒青年熱情活力 19:282021/05/06 寶島 皇龍可轉債競拍出爐 訂定承銷價為112.04元 17:252021/05/06 財經 基士德可轉債競拍均價及承銷價定104.64元 16:532021/05/06 財經 彰市第二停車場BOT 百貨業投標 04:102021/05/06 地方新聞 疫苗接種假來了！華航清零計畫今公布 04:102021/05/06 財經要聞 貿協出專書供應鏈重組地圖 台美合作關鍵在於「人才與研發」 18:072021/05/06 財經 景氣來勁 軍公教調薪呼聲高 04:102021/05/06 財經要聞 騰訊傳與美國監管機關協議 盼維持遊戲投資 13:172021/05/06 財經 新聞透視》民進黨染黑 小英道歉認失職！為派系開後門 黨主席咎由自取 04:102021/05/06 焦點要聞 好人理查號造價12億美元 如今殘值剩366萬美元 18:282021/05/06 軍事 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台積電又詭見587 專家：彈回這價位先砍掉 - 財經 股市新手見回檔抱545萬進場 買房頭期款掰了 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 台積電南京擴產 陸專家引戰掀熱議 韓媒警告三星躲不掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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