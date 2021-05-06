網路家庭（8044）6日公布第一季財報，單季淨利1.42億元，較去年同期成長38％，每股盈餘達1.17元，較去年同期成長33％，刷新近三年單季最佳表現。網家表示，宅經濟帶動內需，電商市場的強勁拉力刺激年後買氣逆勢成長，第一季營收動能主要來自旗下PChome 24h購物的銷貨收入，旗下海外代購代標平台比比昂、東南亞一站式服務平台PChomeSEA等跨境服務，穩步增添營收能量。

網家表示，旗下PChome 24h購物於農曆新年前後，湧入年節採購、除舊布新、開工與開學商機，刺激全站買氣，另外，第一季也攜手日系生活品牌，打造全新線上品牌旗艦館，為上線當月推升消費動能。

而今年年初正式宣布的服務「PChomeX家好選物」，網家則指出，目前銷售通路觸角已延伸至全家便利商店等實體通路，強化線下消費者觸及率，拓展新型態營收來源。

值得注意的是，疫情尚未緩解，民眾仍然無法出國，順勢帶動網家旗下跨境服務營運成長，網家旗下子公司比比昂專注海外代購及代標市場，提供採購日本商品加上超值空運價格，降低消費者採購成本，帶動業績回溫。年第一季再與SG Holdings集團旗下SGH Global Japan合作，透過兩方在台、日兩地的電商、物流優勢，在疫情與無法出國的情況下，業績逐步升溫。另一個平台PChomeSEA則提供一站式跨境服務平台，將台灣商品賣進東南亞各國，帶動農曆年前禮盒買氣。

網家表示，展望第二季，將以擴大PChome網路生態圈為目標，除了布局電商本業，橫向積極結盟各界資源以外，也將推動知名品牌進駐計畫，迎接OMO虛實融合的消費趨勢。在物流方面，則將持續建構智慧倉儲，優化配送服務，並加速拓展跨境電商、金融科技等業務發展。

(工商 )