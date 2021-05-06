前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

沈富雄。（資料照片）

國民黨昨開記者會，質疑國策顧問黃承國自稱「絕對不是黑道」，但連法院文書都可找到黃有黑道背景的陳述，有黑道背景的人當國策顧問，堂皇進入總統府，是民進黨染黑的源頭。前民進黨立委郭正亮表示，黃承國事實上很孝順，每年都幫父親辦壽宴。此時大老沈富雄突然打斷郭正亮講話，說「你怎麼扯這個？我聽不懂！」

前民進黨立委郭正亮5日在《少康戰情室》表示，黃承國事實上很孝順，每年都幫父親辦壽宴。沈富雄質疑，黃承國父親80歲壽宴總統親自出席！郭正亮則解釋，他自己也去過4次，因為很熟！郭正亮分析，問題是「標準」要怎麼定？

郭正亮分析，「更生人」或許一定以上的職位不宜，例如「評召」，可是如果選市議員？國民黨也有一些地方結盟者。重點就在於說更生人要從政，法律上也保障，指是希望政黨進步，所以一些職位不宜。

郭正亮也強調，國民黨若要打這議題，應該要質問一些具體議題，例如趙介佑2016年當黨代表，之後一路犯案到2020年，為何沒有開除？這才是該問的問題！

另外，郭正亮說，為了讓吳怡農選主委，吳怡農入黨1年就有被選舉權，而如果入黨1年有被選舉權，卻沒有選舉權，法理上也說不過去，所以才開放（入黨1年）有選舉權。郭正亮說，這顯然違背過去的邏輯，民進黨過去就是為了阻止組織性的大量入黨，才改成入黨2年才有選舉權。這次為了讓吳怡農入黨1年就有被選舉權，連入黨1年就有選舉權的後遺症都不顧，這後遺症太大了！

郭正亮強調，民進黨這次要討論排黑，就是有人警告問題快要發生了。民進黨中央明年要改選，很多人在想中央黨職的改選，因為可以影響總統立委提名。

沈富雄補充，郭正亮一番話，是在講世俗面，每一個政黨都不能避免這些事情，但是沖淡了理想性。政黨應該給人民一個「你到底是什麼樣的政黨」。當初民進黨成立的先行者，看到趙映光是「評召」，會作何感想？曾幾何時民進黨變成這樣？

(中時新聞網)