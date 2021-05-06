14年前還是中正大學的劉姓女大生無緣無故的失蹤，父親至今仍懸著一顆心，天天求神拜佛，堅信女兒會回家，近日檢警重啟調查，對於追究真相，總算露出了一線曙光，老父親說，希望老天有眼，一個乖巧的女兒就這麼無緣無故地消失了，對家人是有多麼大的傷痛。

這起失蹤案發生時，劉女的班對阮姓同班大學生曾被懷疑，但沒有事證，直到6年前阮男的阿嬤也離奇失蹤，數百萬元存款被盜領一空，阮的妹妹出面指控，檢警掌握新證據，昨天依殺害直系親屬等罪，向台中地院聲請羈押阮男獲准。至於劉姓女大生下落，阮男仍堅不吐實，彰化警方也已重新啟動調查。

彰化縣警察局長許錫榮表示，劉大女學生失蹤懸案達14年之久後，近日才重啟調查，警方前天將阮男帶回偵訊，對於劉姓女大生的失蹤，矢口否認不知情，為求慎重，仍將他交由檢察官偵辦。

劉大女生失蹤前最一次返家是2007年6月1日，才23歲就讀中正大學哲學系四年級，回彰化老家替父親慶生，3日上午自火車站步出後，坐上阮姓男友的車返回學校，5日晚間劉女從租屋處搭乘計程車外出，從此音訊全無，畢業考都沒有參加，完全不符情理。

由於劉女和阮男還曾是班對，劉家人一度懷疑阮男有嫌疑，據知畢業前劉女因阮男沉迷迷電玩，而發生爭吵，但沒有失蹤的相關事證，不了了之，劉家人求神問卜，一直都下落，懷著傷痛的謎，一直無法釋懷。

前彰化市長邱建富表示，劉女是劉家的長女，非常孝順，到嘉義讀大學，假日常回彰化市老家，14年前為爸爸慶生後，突然人間蒸發，家人幾度都不放棄的到中正大學附近劉女租屋處，企盼找尋蛛絲馬跡，卻一無所獲。但全家人放不下，不願意放棄希望啊。

劉父說，全家人都希望早日知道真相，「她是那麼善良、孝順的一個女孩子」。「阮不放棄，相信她有一天會回家」，說到後來語帶哽咽，「希望伊早一天回家，媽媽弟妹都很想妳」。

(中時 )