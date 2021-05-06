國道一號南下21公里處6日晚間5時許有拖吊車於內線翻覆，導致汐止至圓山路段嚴重回堵，呈現紫爆狀態。（翻攝高公局）

國道一號南下21公里處，今（6日）下午5時36分許，一輛藍色拖吊車因不明原因在內線車道翻覆，造成內線無法通行，事故目前正在全力排除中；透過高工局即時路況可見，圓山至汐止路段嚴重堵塞，正值下班時間，車流嚴重回堵8公里以上，呈現紫爆，盼請用路人提前改道。

(中時新聞網)