下班注意！拖吊車橫躺國1南下21公里 汐止圓山段紫爆 18:332021/05/06 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號南下21公里處內線有拖吊車翻覆，致汐止至圓山路段嚴重堵塞。（翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下21公里處6日晚間5時許有拖吊車於內線翻覆，導致汐止至圓山路段嚴重回堵，呈現紫爆狀態。（翻攝高公局） 國道一號南下21公里處，今（6日）下午5時36分許，一輛藍色拖吊車因不明原因在內線車道翻覆，造成內線無法通行，事故目前正在全力排除中；透過高工局即時路況可見，圓山至汐止路段嚴重堵塞，正值下班時間，車流嚴重回堵8公里以上，呈現紫爆，盼請用路人提前改道。 爆為1億下海拍謎片 前早安少女組女星鬆口說真相 改善空品 台中市拚年底電動公車達240輛 (中時新聞網) #國一路況 #中山高路況 #汐止 #圓山 #紫爆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機師染疫連環爆 1檔華航讓她慘賠百萬 16:442021/05/05 財經 國3土城北上塞爆 5車連環撞封4車道 車陣回堵8公里 08:462021/05/06 社會 國3自小客車撞擦砂石車 彈飛對向車道變形駕駛僅挫傷 16:322021/05/03 社會 櫻桃紅蟑爆紅 怪客1隻1元買貴了 04:102021/05/05 社會新聞 國道1號彰化段改4車道 解決塞車 04:102021/05/04 地方新聞 陸長征火箭失控墜落 今夜經台灣上空 12:182021/05/04 國際 母親節前夕 行政執行署全國大拍賣 國庫進帳9077萬 19:222021/05/04 社會 1句話爆美股殺盤 葉倫講完就後悔了 09:072021/05/05 財經 突破16億人民幣 大陸電影票房復甦 04:102021/05/06 全球財經 移工「洗工」人數爆增 跨業轉換1至3月逾千人 12:042021/05/05 生活 陸長征5號火箭殘骸 美太空司令部：預計周六重返大氣層 11:192021/05/06 國際 社會熱門新聞 母送餐猛敲門不回 自陸返台居家檢疫男陳屍苗栗公館老家 - 社會 美髮師撞死人前一天才酒駕無保請回 中檢：沒預料會再犯 - 社會 劉冠軍弊案遭扣200張台積電 500萬元買進飆漲至1.1億 士檢急沒收 - 社會 北市停車場鐵架突墜落 男遭重砸命危搶救中 - 社會 中正大學女失蹤14年露曙光 學霸怪男友也涉殺祖母遭羈押禁見 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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