少林武功難敵群拳？五一遊客公然破壞明代古碑古蹟。（騰訊翻攝自沸點視頻微博）

大陸今年五一小長假，各地出現「報復性旅遊」，各地不但人多，破壞也多。河南嵩山少林寺雖有眾多武僧，也防不了人為破壞，「嵩少祖」月舟文載禪師遺留的508年歷史明代古碑《月舟禪師之碑》，更在眾目睽睽下，遭人刻畫破壞，寺內竹園更有數十人攀爬、刻字、盪鞦韆糟踏，引發眾怒，一片撻伐。中新社6日報導，寺方正積極處理、修補受損古蹟，保證完整性。

公開報導及史料顯示，數量繁多的少林碑刻以獨有的歷史和文化價值享譽海內外，廣布於常住院、初祖庵、二祖庵等處，尤以常住院碑林、碑廊和塔林為集中。少林寺現存碑刻、塔銘共有近700通（品），橫跨南北朝、唐、宋、金、元、明、清、民國至現代。其中，《月舟禪師之碑》是少林寺重要金石之一。月舟文載禪師為明代高僧，曾住持少林寺10多年，參徒雲集，後人稱其為「嵩少祖」。

據報導，今年五一假期，大陸遊客似乎肆無忌憚破壞景點，看不下去的人用手機錄下，質問十幾個大人帶小孩在嵩山少林寺竹園又爬又踩盪鞦韆，完全不在乎，還回說在老家從小會爬樹，健健身。

有個少年對著寺內500年歷史的古碑刻畫破壞。網友質問想在這開畫廊嗎？目擊者說：「誰知道這個孩子寫完之後，用手又抹了抹，然後（碑面）全變白色，也是對古碑的一種損害。」

此外，陝西西安古城牆也遭殃，遊客為了拍網美照，踩踏城牆上爬造成牆面受損，磚塊碎落一地。除了古蹟，東莞一家影城有個小孩，更在散場時，上台數度拳打腳踢電影銀幕，直到銀幕裂了，都沒看到大人上前制止。影院業界估價，這種杜比全景巨型銀幕，合新台幣至少要18萬元人民幣。

中新社報導，經查嵩山少林寺遭破壞的古碑碑文落款為明正德八年（西元1513年），已有508年歷史。

少林寺表示，遭刻畫的石碑是《月舟禪師之碑》，屬於少林寺的歷史遺蹟，少林寺將會處理，保證石碑完整性，今後還將會加強對遊客的勸導工作。

(中時 )