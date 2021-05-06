中市大里區塗城路一名77歲林姓老翁，日前在住家附近機車行修完機車，在試車時，卻忘記回家的路，中市警局霧峰分局成功派出所員警到場後試著先安撫林翁情緒，保證一定幫他找到回家的路，員警三兩下就找到林翁住處，但擔心林翁自己騎車回家太危險，員警因而還幫忙把機車騎回林翁家，讓家屬非常感激。

日前傍晚時分，大里區塗城路，有民眾發現一位白髮蒼蒼的老翁，因為迷路而到處向路人求助，員警獲報到場，初步判斷老翁身體無不適，僅是有點疲勞，老翁向警方稱因機車在機車行修理，修好後想試試機車性能如何，故於住家附近繞繞，不料竟突然忘記回家的路。

員警透過車牌，查到老翁住處，但因當時正值下班時段故車流量大，擔心林翁自己騎車危險，於是以巡邏車載他，另一名員警則騎老翁機車回老翁家，到老翁家時，一位長照人員正焦急的在門口張望，見老翁由員警送回，不停地向警方道謝，並打電話向老翁女兒報平安。

老翁女兒表示，平時家人會禁止林翁自行騎機車外出，但爸爸有時仍不聽，會偷偷騎乘機車外出兜風，警方也只得與家屬溝通，勁量與父親溝通，不要獨自外出說，家屬表示會更加留意老翁平時安全。

霧峰分局長陳家銘表示，家屬須多加注意老人家動態，盡量有家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出增加危險，並呼籲家人與長者討論是否自己的身心狀況適合駕駛車輛，高齡駕駛者的身體隨著年齡增加而出現老化，進而可能會影響反應和協調能力，以及認知、視力、判斷力及緊急問題解決能力等，其實可以透過協助長者改搭乘大眾運輸工具或是家人多一點陪伴接送，一起關心和維護高齡駕駛者的安全。

(中時 )