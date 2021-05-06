受惠於鋼價上漲與銷量增加，豐興（2015）4月份合併稅前盈餘為3.59億元、月增0.69％、年增41.33％，累計合併稅前盈餘為11.97億元、年增34.04％，每股稅前盈餘約2.06元。

豐興6日公告，4月合併營收為29.69億元、月減10.97％、年增30.44％，累計合併營收為108.65億元、年增23.57％，單月營業利益為3.36億元、年增33.86％，累計營業利益為11.51億元、年增30.64％。

致伸4月份合併營收60.7億元 月增5％
台塑四寶4月合計營收年增84.1％ 南亞續創單月新高 台塑次高

(工商 )

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