受惠於鋼價上漲與銷量增加，豐興（2015）4月份合併稅前盈餘為3.59億元、月增0.69％、年增41.33％，累計合併稅前盈餘為11.97億元、年增34.04％，每股稅前盈餘約2.06元。
豐興6日公告，4月合併營收為29.69億元、月減10.97％、年增30.44％，累計合併營收為108.65億元、年增23.57％，單月營業利益為3.36億元、年增33.86％，累計營業利益為11.51億元、年增30.64％。
(工商 )
受惠於鋼價上漲與銷量增加，豐興（2015）4月份合併稅前盈餘為3.59億元、月增0.69％、年增41.33％，累計合併稅前盈餘為11.97億元、年增34.04％，每股稅前盈餘約2.06元。
豐興6日公告，4月合併營收為29.69億元、月減10.97％、年增30.44％，累計合併營收為108.65億元、年增23.57％，單月營業利益為3.36億元、年增33.86％，累計營業利益為11.51億元、年增30.64％。
(工商 )
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