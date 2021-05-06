（展碁國際與四零四科技聯手，正式跨入工控領域、創造智慧時代。四零四科技總經理林世偉(左)、展碁國際總經理林佳璋(中)、聯想台灣區總經理林祺斌(右)。圖／翁毓嵐）

宏碁集團旗下展碁國際（6776）與四零四科技（MOXA）合作，宣布跨足工業規格與工業控制領域市場，透過結合展碁於整合行銷的豐富經驗，提供合作夥伴更多工業運用的系統整合方案，共同開拓與布局工控市場。

展碁國際總經理林佳璋表示，今年將是展碁正式邁入工控領域市場的元年，有別於一般傳統3C通路代理商，工控領域產品具有四大特色，包括少量多樣、長期保固、高可靠度，與整合性解決方案，非僅為單一產品的高附加價值運用而已。此回展碁結合四零四科技在工控領域的豐富經驗，將更全面滿足重點客戶需求。

四零四科技深耕全球工業製造領域將近40年，為全球在該領域的第三大領導品牌，四零四科技總經理林世偉指出，透過此次創舉，將有助於MOXA擴大在台灣的市場布局，讓更多使用者及先進了解工控產品的運用，展望未來，期許與展碁一同為台灣工業界一起創造嶄新的工控運用。

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