台北市議會教育委員會6日前往台北流行音樂中心考察，由於北流商業區25間店舖即將招商，多名議員憂心北流地理位置差，招商誘因低，最後恐招進多元性低的賣家，砸大錢建置南港地標卻淪為「商業大賣場」，也無法與流行文化掛鉤。北流回應，未來將朝松菸模式進行，強化一般商店內的文創設計，並為樂器行等音樂相關商家保留格位。

北流基地面積約9公頃，全區分北基地與南基地，位於北基地的表演廳可容納6000人，去年9月已正式啟用，南基地則有「流行音樂文化館」與「產業區」，分別將於7月、11月營運，產業區的25處店舖空間也將規畫對外招標。

議員戴錫欽指出，若拿北流與小巨蛋相比，後者即便位於北市蛋黃區，交通也相當便捷，內部攤商仍會受檔期影響，沒演唱會時，生意就慘兮兮，如果北流未做出市場區隔，加上距離捷運站遠，很難會有攤商願意花錢投資。

議員吳世正、簡舒培則說，北流已成為南港新地標，集結流行音樂能量，但在沒演出期間，應多舉辦活動，讓人潮往南港流，因此招商顯得非常重要，倘若來的都是銀行、超商等同質性無異於他地的商家，恐讓商業區成為「大賣場」，有人流卻不符北流形象。

對此，北流表示，未來將循著文創基地松菸、華山模式，在招商店舖與周邊景觀上打造文藝氛圍，除要求一般店舖在空間設計上，須加入流行音樂元素外，也會為唱片行、樂器行等音樂空間保留2、3成的席次，預計5月底會公布需求說明書，再由統包商統一招標，沿路也會建置許多綠化空間與公共藝術，提供民眾打卡拍照。

(中時 )