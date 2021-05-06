新北市教育局長張明文授旗給新北市全國小學田徑錦標賽代表隊。（王揚傑攝）

新北市選拔來自32所學校、共61位優秀選手代表參加5月7至8日在新竹縣立田徑場舉辦的110年全國小學田徑錦標賽。今（6）日於板橋第一運動場舉行授旗儀式，由教育局長張明文為代表隊授旗，並勉勵選手能創造佳績。

張明文表示，新北市代表隊前次參賽榮獲團體總錦標男子組第一名、女子組第二名，期待代表隊能再次挑戰男女雙霸的佳績。今年特別感謝善心企業慷慨捐贈營養品，提供選手們更充足的補給與照顧，期許新北小將們帶著大家賦予的祝福權力衝刺比賽，在國小生涯留下輝煌的紀錄。

教育局表示，新北市代表隊即將參加本錦標賽男子組及女子組各項目比賽，其中北新國小潘芸儒為本年度參加市小運田徑賽事100公尺短跑決賽破大會紀錄飆出12.96 秒的好手，教練林峻禾指出，即使芸儒平日練習時曾因壓力大產生身體不適，也曾在賽道上摔倒造成心理陰影，但她仍突破障礙，秉持著努力不懈的精神令人感動，也期待她能再創造奇蹟，拿下好成績。

賽前集訓期，教練團為代表隊選手量身打造訓練課表，除了訓練場上陪伴選手外，還需分析選手特質、體能及心態，才能調整每次訓練課程之內容與強度。

執行團陳文祥總教練表示，感謝平時無怨無悔、辛苦教導的教練們，也很感謝教育局於集訓時舉辦運動心理講座，讓孩子試著調適壓力，檢視自我狀況，進而面對問題迎向挑戰。

(中時 )